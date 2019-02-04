В воскресенье в Калининградской области задержали 13 пьяных водителей
.Фото: Александр Подгорчук
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За минувшие сутки на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 13 пьяных водителей. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Двое задержанных водителей попались пьяными за рулем повторно, теперь им грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.
Также в воскресенье инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 22 пешехода за нарушение Правил дорожного движения, а также 9 водителей, которые решили не останавливаться перед «зеброй».
ИСТОЧНИК KP.RU