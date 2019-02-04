Под Калининградом компания уголовников ограбила магазин
Тревожный звонок поступил в ночь со 2 на 3 февраля в дежурную часть полиции Гвардейского городского округа.
- А у нас тут в Знаменске магазин грабят! – сообщил мужской голос. – Вот прямо сумками товар выносят и грузят в автомобиль.
В поселок тут же направили все патрули, находившиеся поблизости. Полицейские прибыли как раз вовремя – преступники уже закончили погрузку и собирались уезжать. Из заблокированной машины извлекли четверых граждан в возрасте от 27до 50 лет. Все ранее уже судимые. Кроме продуктов компания уголовников вынесла из магазина и кассовый аппарат с крупной суммой денег – там скопилась вся выручка за минувшие выходные.
Каждому из «знаменской четверки» грозит по пять лет на брата за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU