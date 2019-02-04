2019-02-04T12:45:19+03:00
Происшествия

Под Калининградом компания уголовников ограбила магазин

Однако преступников застигли на месте вовремя прибывшие полицейские
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тревожный звонок поступил в ночь со 2 на 3 февраля в дежурную часть полиции Гвардейского городского округа.

- А у нас тут в Знаменске магазин грабят! – сообщил мужской голос. – Вот прямо сумками товар выносят и грузят в автомобиль.

В поселок тут же направили все патрули, находившиеся поблизости. Полицейские прибыли как раз вовремя – преступники уже закончили погрузку и собирались уезжать. Из заблокированной машины извлекли четверых граждан в возрасте от 27до 50 лет. Все ранее уже судимые. Кроме продуктов компания уголовников вынесла из магазина и кассовый аппарат с крупной суммой денег – там скопилась вся выручка за минувшие выходные.

Каждому из «знаменской четверки» грозит по пять лет на брата за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За три дна калининградцы привезли в приют для диких животных 500 кг кормов
Мэров Советска и Светлого исключили из политсовета «Единой России»
В Черняховске пьяный водитель-пенсионер перевозил ребенка
В Советске хотят раскрасить три многоэтажки в цвета российского флага
В Калининградской области задерживается монтаж 51 лифта в многоэтажках
В Калининграде половина родителей будущих первоклассников не доверяют системе «Госуслуги»
В 2018 году 13,5 тысяч домов и квартир в Калининградской области отключили от электричества за долги
В мэрии рассказали, почему по Калининграду не ходит трамвай «Pesa»
ЧП на железной дороге: Под Калининградом на путях найдена девочка-подросток
В Калининграде появится первый электрический автобус «Volgabus»
Передвижные комплексы «Безопасного города» за год зафиксировали 430 тыс. нарушений ПДД
Попавший в ДТП калининградец засудил страховую компанию, не выплатившую ему возмещение
Мозаика на фасаде «Кениг-Авто» в Калининграде почти полностью снесена
На улице Невского случилось ДТП с участием четырех автомобилей
Военную группировку в Калининградской области усилили истребительным авиаполком
В Калининграде на остановках общественного транспорта появятся электронные табло
В «Безопасном городе» рассказали, по какому принципу расставляют передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД
Калининградская «Балтика» прокомментировала запрет на регистрацию новых футболистов
В Калининграде сократили первого заместителя мэра Светлану Мухомор
В Калининграде двое таксистов-частников обворовывали пьяных пассажиров
Жителю Черняховска по вине врачей ампутировали часть ноги