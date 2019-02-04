Под Калининградом компания уголовников ограбила магазин

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-04T12:45:19+03:00

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Тревожный звонок поступил в ночь со 2 на 3 февраля в дежурную часть полиции Гвардейского городского округа.

- А у нас тут в Знаменске магазин грабят! – сообщил мужской голос. – Вот прямо сумками товар выносят и грузят в автомобиль.

В поселок тут же направили все патрули, находившиеся поблизости. Полицейские прибыли как раз вовремя – преступники уже закончили погрузку и собирались уезжать. Из заблокированной машины извлекли четверых граждан в возрасте от 27до 50 лет. Все ранее уже судимые. Кроме продуктов компания уголовников вынесла из магазина и кассовый аппарат с крупной суммой денег – там скопилась вся выручка за минувшие выходные.

Каждому из «знаменской четверки» грозит по пять лет на брата за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU