2019-02-04T12:10:53+03:00
Общество

В Калининграде запретили выход на лед всех водоемов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде запретили выход на лед всех водоемов. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации со ссылкой на информацию Управления по делам ГО и ЧС.

- На водоемах города наблюдается процесс разрушения ледового покрова. Прочность льда значительно уменьшилась. На льду появились трещины, обширные промоины, отжимы льда от берега. При таком состоянии льда выход на лед опасен для жизни и запрещен, - заявили в мэрии Калининграда.

Как ранее писала «Комсомолка», накануне на Верхнем озере под лед провалились двое мужчин. Горожане смогли самостоятельно выбраться на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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