2019-02-04T12:38:02+03:00
Общество

В одной из калининградских колоний впервые прошли соревнования по хоккею с мячом

В целях снижения травматизма осужденные вышли на лед без коньков
Иван МАРКОВ
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Турнир по хоккею с мячом (пусть и без коньков)Турнир по хоккею с мячом (пусть и без коньков)Фото: УФСИН по Калининградской области
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В исправительной колонии №13 в поселке Славяновка в течение 4 дней проходил турнир по хоккею с мячом среди осужденных. За победу боролись команды отрядов колонии. Правда, как сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области, осужденным коньки выдавать не разрешили. Организаторы турнира объяснили это профилактикой снижения травматизма, тем более, как сообщается, зрелищность соревнований от этого не пострадала.

- Во время турнира боевой настрой показали не только спортсмены, но и болельщики из числа осужденных – они поддерживали свои команды задуманными речевками, - добавляет пресс-служба. - Участники с готовностью подхватили спортивное настроение и решили приобщиться к здоровому образу жизни.

Мероприятие закончилось церемонией награждения, где всем призерам вручили грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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