Под Калининградом в кювет съехал снегоуборочный автомобиль
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В понедельник в Калининграде в ДТП попал автомобиль коммунальных служб. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТп произошло в поселке Люблино. По предварительный информации, водитель снегоуборочного автомобиля в условиях гололеда не справился с управлением и съехал в кювет.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU