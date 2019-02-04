Под Калининградом в кювет съехал снегоуборочный автомобиль

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-04T12:38:51+03:00

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В понедельник в Калининграде в ДТП попал автомобиль коммунальных служб. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТп произошло в поселке Люблино. По предварительный информации, водитель снегоуборочного автомобиля в условиях гололеда не справился с управлением и съехал в кювет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU