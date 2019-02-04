На дорогах Калининграда в этом году появится новая желто-синяя разметка
В этом году на дорогах в Калининграде появится новая синяя и желтая разметка. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин.
- Гостом с середины прошлого года приняты различные виды разметок, в том числе и в цветовой гамме. У нас есть теперь желтая и синяя разметка, - сказал Кутин и отметил, что синяя и желтая разметка появится в Калининграде в этом году. - На содержание и технические средства организации движения достаточно серьёзная сумма выделена в бюджете.
Где именно нарисуют новую разметку, Кутин не уточнил.
Разметку желтого цвета наносят на перекрестках. Синим цветом обозначают полосы движения на пересечении проезжих частей и места для парковки автомобилей в городе.
В 2018 году пунктирную разметку нанесли на нескольких перекрестках в Калининграде, турборазметка появилась на площади Василевского.
ИСТОЧНИК KP.RU