На дорогах Калининграда в этом году появится новая желто-синяя разметка

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-04T14:23:50+03:00

Деньги на нее нашли в бюджете

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В этом году на дорогах в Калининграде появится новая синяя и желтая разметка. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин.

- Гостом с середины прошлого года приняты различные виды разметок, в том числе и в цветовой гамме. У нас есть теперь желтая и синяя разметка, - сказал Кутин и отметил, что синяя и желтая разметка появится в Калининграде в этом году. - На содержание и технические средства организации движения достаточно серьёзная сумма выделена в бюджете.

Где именно нарисуют новую разметку, Кутин не уточнил.

Разметку желтого цвета наносят на перекрестках. Синим цветом обозначают полосы движения на пересечении проезжих частей и места для парковки автомобилей в городе.

В 2018 году пунктирную разметку нанесли на нескольких перекрестках в Калининграде, турборазметка появилась на площади Василевского.

ИСТОЧНИК KP.RU