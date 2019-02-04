2019-02-04T12:43:32+03:00
Происшествия

Калининградец торговал в интернете несуществующим стеклоомывателем

Мошенник выдавал себя за представителя крупной фирмы и предлагал оптовые партии товара
Игорь ОРЕХОВ
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Некий 32-летний, ранее судимый калининградец решил опробовать новый для него вид ненасильственного отъема денег у доверчивых граждан. Все было предельно просто: в интернет-магазине преступный юзер представлялся сотрудником крупной фирмы, специализирующейся на продаже стеклоомывающей жидкости. Речь шла, конечно, преимущественно об оптовых партиях ходового товара. Дальше – еще проще. Как только предоплата от клюнувшего на наживку мелкооптового торговца поступала на указанный банковский счет, мошенник переставал выходить на связь.

Обо всем этом сотрудники отдела «К» УМВД РФ по Калининградской области узнали, когда в ОМВД России по Ленинградскому району обратился житель Ростовской области, который потерял на сделке сразу 272 тысячи рулей.

- Сотрудники уголовного розыска совместно с представителями отдела «К» задержали подозреваемого и сейчас устанавливают все эпизоды его противоправной деятельности, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. – Возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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