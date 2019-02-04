2019-02-04T14:23:17+03:00
Общество

В Калининграде не планируют внедрять систему «умных светофоров»

В мэрии рассказали, где в Калининграде установят новые светофоры.
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в этом году появятся новые светофоры. Увы, не везде.

- Точно будем устанавливать светофоры на перекрестке Каштановой аллеи и улицы Борзова. Другие места в проработке, - сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин.

При этом он уточнил, что систему «умных светофоров», которые следят за пробками, в Калининграде ждать не приходится.

- В этом году такая работа не планируется. Сейчас ведется проработка, в том числе и с «Безопасным городом», каким образом с технической точки зрения нам правильно подойти к вопросу. Если мы будем точечно, локально, эту работу проводить, то она не даст своего эффекта. Если заниматься системой «умных светофоров», то необходимо, чтобы они на центральных магистралях работали во взаимосвязи, - сказал Олег Кутин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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