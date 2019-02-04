Жителю Черняховска по вине врачей ампутировали часть ноги
В Черняховске мужчина подал в суд на районную больницу за некачественную медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В октябре 2015 года черняховец обратился в больницу с жалобой на изменение кожи на голени левой ноги. Ему поставили диагноз, назначили лечение, однако положительной динамики не было и через два месяца ему ампутировали часть ноги.
По данному факту провели проверку, которая выявила нарушения при оказании медицинской помощи. В частности, было установлено, что операцию провели в отсутствие необходимых исследований и заключений специалистов, а также в нарушение стандарта оказания медицинской помощи.
С больницы требуют 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU