2019-02-04T13:13:48+03:00
Общество

Жителю Черняховска по вине врачей ампутировали часть ноги

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске мужчина подал в суд на районную больницу за некачественную медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В октябре 2015 года черняховец обратился в больницу с жалобой на изменение кожи на голени левой ноги. Ему поставили диагноз, назначили лечение, однако положительной динамики не было и через два месяца ему ампутировали часть ноги.

По данному факту провели проверку, которая выявила нарушения при оказании медицинской помощи. В частности, было установлено, что операцию провели в отсутствие необходимых исследований и заключений специалистов, а также в нарушение стандарта оказания медицинской помощи.

С больницы требуют 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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