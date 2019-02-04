В Калининграде двое таксистов-частников обворовывали пьяных пассажиров
В Калининграде задержали двоих таксистов-частников, которые обворовывали пьяных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Злоумышленники караулили потенциальных жертв возле ресторанов, предпочтение отдавали хорошо отдохнувшим горожанам.
- Уже в салоне машины они уговаривали подвыпивших клиентов употребить различные спиртные напитки до состояния потери сознания, после чего похищали у них банковские карты, с которых впоследствии снимали деньги. При этом, клиентов они довозили до места, высаживали и уезжали, - рассказали в полиции.
Только за одну ночь ранее судимый 22-летний калининградец с приятелем похитили 20 тысяч рублей у 30-летнего пассажира, добычей злоумышленников в другом случае стали 85 тысяч рублей, которые находились на карте 34-летнего калининградца.
На задержанных завели уголовные дела, сейчас их проверяют на причастности к другим подобным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU