В Калининграде сократили первого заместителя мэра Светлану Мухомор

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-04T14:26:37+03:00

От других постов в администрации чиновница отказалась

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В Калининградской мэрии с 4 февраля больше нет должности первого заместителя мэра города. С понедельника Светлана Мухомор, занимавшая этот пост, уходит из мэрии. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Да, действительно, решением горсовета была принята новая структура администрации, должность первого заместителя мэра была сокращена, - заявила руководитель пресс-службы мэрии Инна Вербицкая. – Светлана Борисовна попала под сокращение и от других административных постов отказалась.

1 января 2003 года Светлана Мухомор была переведена с поста начальника отдела планирования и исполнения бюджета комитета по финансам и контролю мэрии Калининграда на пост зампредседателя комитета, начальника управления казначейского исполнения бюджета комитета по финансам и контролю мэрии Калининграда.

С 2008 по май 2010 год Светлана Мухомор занимала должность заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля. 21 мая 2010 года она заняла пост и.о. главы администрации Калининграда.

На должности первого заместителя главы города Калининграда Мухомор работала с 22 мая 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU