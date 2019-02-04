Калининградская «Балтика» прокомментировала запрет на регистрацию новых футболистов

СЕГОДНЯ 13:45 2019-02-04T13:46:03+03:00

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Калининградской «Балтике» запретили регистрировать новых футболистов. Решение приняла палата по разрешению споров РФС из-за задолженности клуба по зарплате, премиальными и платежами по аренде квартир перед тренерами Владиславом Тихоновым и Валерием Климовым. Об этом сообащет пресс-служба «Балтики».

В «Балтике» не исключают, что будут обжаловать это решение в Европейском спортивном суде, рассказал гендиректор клуба Тажутдин Качукаев.

- Дело не в размере сумм, которые клуб, по мнению Палаты должен компенсировать якобы незаконно уволенным тренерам, а в применении и толковании арбитрами Палаты действий клуба в отношении данных тренеров. Палата не учла ряд важных деталей в ходе проведения переговоров между клубом и тренерами, - сказал Качукаев.

По его словам, клуб направил тренерам уведомление о решении прекратить с ними сотрудничество с выплатой им компенсации за расторжение, однако в ответ получил требования о компенсации всей оставшейся суммы согласно действующим контрактам.

- Я спросил у представителей тренеров, вы требуете от клуба цифру с 6 нулями и в турнирной таблице занимаете место в зоне вылета. Разве это соблюдение спортивных принципов и уважение к клубу, где вы получали одну из самых высоких зарплат в ФНЛ? – сказал гендиректор «Балтики».

Он добавил, что клуб может в установленный срок погасить имеющуюся задолженность перед уволенными тренерами, чтобы открыть заявочное окно.

- Но сегодня «Балтика» функционирует рационально и в рамках финансового портфеля установленного учредителями, и подобные «финансовые парашюты» не допустимы в нашей политике. А оставить этих тренеров в клубе мы не могли с моральной точки зрения. Задан курс на эффективность, мы должны дать результат, - заявил Тажутдин Качукаев.

ИСТОЧНИК KP.RU