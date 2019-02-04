В «Безопасном городе» рассказали, по какому принципу расставляют передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД
Все передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения состоят на балансе ГКУ Калининградской области «Безопасный город». Обэтом сообщает пресс-служба учреждения.
- «Треноги» на областных автодорогах ежедневно устанавливают штатные сотрудники госучреждения. Каждый из них имеет при себе утвержденную начальником региональной Госавтоинспекции общую дислокацию расстановки комплексов. Ежедневно выписывается индивидуальный маршрутный лист, с указанием даты и места установки каждого комплекса. В комплекте с оборудованием сотрудники получают свидетельство о поверке выставляемого измерительного прибора, - заявили в «Безопасном городе».
Сейчас на калининградских дорогах работают 30 стационарных систем фото- и видеофиксации, еще 18 «треног» ежедневно устанавливаются на трассах регионального и федерального значения.
- Информация, полученная с помощью комплексов, передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений регионального УМВД. Все доходы от собранных штрафов поступают в областной бюджет, - добавили в «Безопасном городе».
В учреждении отметили, что каждый комплекс проходит регулярную процедуру поверки, все измерители скорости в Калининграде имеют сертификаты поверки на соответствие требованиям Государственной метрологической службы.
ИСТОЧНИК KP.RU