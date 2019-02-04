В «Безопасном городе» рассказали, по какому принципу расставляют передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-04T13:55:59+03:00

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Все передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения состоят на балансе ГКУ Калининградской области «Безопасный город». Обэтом сообщает пресс-служба учреждения.

- «Треноги» на областных автодорогах ежедневно устанавливают штатные сотрудники госучреждения. Каждый из них имеет при себе утвержденную начальником региональной Госавтоинспекции общую дислокацию расстановки комплексов. Ежедневно выписывается индивидуальный маршрутный лист, с указанием даты и места установки каждого комплекса. В комплекте с оборудованием сотрудники получают свидетельство о поверке выставляемого измерительного прибора, - заявили в «Безопасном городе».

Сейчас на калининградских дорогах работают 30 стационарных систем фото- и видеофиксации, еще 18 «треног» ежедневно устанавливаются на трассах регионального и федерального значения.

- Информация, полученная с помощью комплексов, передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений регионального УМВД. Все доходы от собранных штрафов поступают в областной бюджет, - добавили в «Безопасном городе».

В учреждении отметили, что каждый комплекс проходит регулярную процедуру поверки, все измерители скорости в Калининграде имеют сертификаты поверки на соответствие требованиям Государственной метрологической службы.

ИСТОЧНИК KP.RU