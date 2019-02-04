В Калининграде на остановках общественного транспорта появятся электронные табло
На остановках общественного транспорта в Калининграде уже в этом году начнут появляться электронные табло. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин.
- Мы разрабатываем конкурсную документацию по пополнению так называемых лайтбоксов в остановочных павильонах, которые мы устанавливали в течение двух лет в Калининграде. Там будет полное расписание, оно будет постоянно актуализироваться, - сказал Кутин.
При этом он отметил, что вандалы в городе продолжат бесчинствовать. Уже 9 световых коробов были разбиты, еще один, установленный на Московском проспекте, был поврежден.
На вопрос о том, как можно защитить автобусные остановки от вандалов, Олег Кутин ответил так: «Давайте еще возле каждого остановочного павильона поставим полицейского! Конечно, это неправильно. Мы можем полагаться только на сознательность жителей».
Ранее информационное табло с расписанием автобусов появилось на остановке на Северном вокзале.
ИСТОЧНИК KP.RU