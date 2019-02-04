В Калининграде на остановках общественного транспорта появятся электронные табло

СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-04T14:21:22+03:00

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На остановках общественного транспорта в Калининграде уже в этом году начнут появляться электронные табло. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин.

- Мы разрабатываем конкурсную документацию по пополнению так называемых лайтбоксов в остановочных павильонах, которые мы устанавливали в течение двух лет в Калининграде. Там будет полное расписание, оно будет постоянно актуализироваться, - сказал Кутин.

При этом он отметил, что вандалы в городе продолжат бесчинствовать. Уже 9 световых коробов были разбиты, еще один, установленный на Московском проспекте, был поврежден.

На вопрос о том, как можно защитить автобусные остановки от вандалов, Олег Кутин ответил так: «Давайте еще возле каждого остановочного павильона поставим полицейского! Конечно, это неправильно. Мы можем полагаться только на сознательность жителей».

Ранее информационное табло с расписанием автобусов появилось на остановке на Северном вокзале.

ИСТОЧНИК KP.RU