СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-04T14:29:39+03:00

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Военную группировку в Калининградской области усилили истребительным авиаполком. Об этом пишет «Интерфакс». Сообщается, что усиление произошло в ответ на наращивание сил НАТО в регионе балтийского моря.

- В составе соединения морской авиации Балтийского флота сформирован истребительный авиаполк, на вооружении которого находятся самолеты Су-27, - сообщает издание, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в состав соединения входит также сформированный ранее штурмовой авиаполк.

ИСТОЧНИК KP.RU