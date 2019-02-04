Военную группировку в Калининградской области усилили истребительным авиаполком
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Военную группировку в Калининградской области усилили истребительным авиаполком. Об этом пишет «Интерфакс». Сообщается, что усиление произошло в ответ на наращивание сил НАТО в регионе балтийского моря.
- В составе соединения морской авиации Балтийского флота сформирован истребительный авиаполк, на вооружении которого находятся самолеты Су-27, - сообщает издание, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, в состав соединения входит также сформированный ранее штурмовой авиаполк.
ИСТОЧНИК KP.RU