На улице Невского случилось ДТП с участием четырех автомобилей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-04T14:37:12+03:00

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В Калининграде на улице Александра Невского в понедельник около 13:00 случилось ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.

Столкнулись две легковые машины и два микроавтобуса прямо напротив магазина "Аврора".

По предварительной информации обошлось без пострадавших.

По словам автомобилистов, образовался сильный затор в сторону центра города.

ИСТОЧНИК KP.RU