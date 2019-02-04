На улице Невского случилось ДТП с участием четырех автомобилей
Авария случилась напротив «Авроры»
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде на улице Александра Невского в понедельник около 13:00 случилось ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.
Столкнулись две легковые машины и два микроавтобуса прямо напротив магазина "Аврора".
По предварительной информации обошлось без пострадавших.
По словам автомобилистов, образовался сильный затор в сторону центра города.
ИСТОЧНИК KP.RU