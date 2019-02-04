Мозаика на фасаде «Кениг-Авто» в Калининграде почти полностью снесена
Собственник компании отказался от комментариев по поводу демонтажа
Снос мозаикиФото: Иван МАРКОВ
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Мозаика, изображающая ретро-автомобили на здании, в котором размещается компания «Кениг-авто», наполовину снесена. В воскресенье работы по демонтажу были временно приостановлены, но они продолжились в понедельник.
Напомним, 23 января о начале сноса мозаики «Комсомолке» сообщили очевидцы. Они же предложили забрать части полотна, но им было отказано. По словам же рабочих, руководство предприятия посчитало, что мозаика находится в плохом состоянии, поэтому пришло время ее убрать. Поводом для демонтажных работ послужила протекающая стена.
При этом руководство компании с корреспондентами общаться отказалось.
ИСТОЧНИК KP.RU