Мозаика на фасаде «Кениг-Авто» в Калининграде почти полностью снесена

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-04T14:36:09+03:00

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Мозаика, изображающая ретро-автомобили на здании, в котором размещается компания «Кениг-авто», наполовину снесена. В воскресенье работы по демонтажу были временно приостановлены, но они продолжились в понедельник.

Напомним, 23 января о начале сноса мозаики «Комсомолке» сообщили очевидцы. Они же предложили забрать части полотна, но им было отказано. По словам же рабочих, руководство предприятия посчитало, что мозаика находится в плохом состоянии, поэтому пришло время ее убрать. Поводом для демонтажных работ послужила протекающая стена.

При этом руководство компании с корреспондентами общаться отказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU