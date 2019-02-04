Попавший в ДТП калининградец засудил страховую компанию, не выплатившую ему возмещение

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-04T14:46:06+03:00

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Летом 2017 года житель Багратионовского района не по своей вине попал в ДТП. Стоимость восстановительного ремонта оценили в 363 тысячи рублей, однако страховая компания не спешила производить выплату страхового возмещения. Тогда мужчина обратился в суд.

Суд установили, что гражданская ответственность на момент ДТП была застрахована у всех участников дорожного происшествия, так что у страховой компании не было правовых оснований для отказа.

В результате Багратионовский районный суд взыскал со страховой компании в пользу возмещение страховой выплаты в размере 363 437,50 рублей, неустойку – 100 000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя – 100 000 рублей и денежную компенсацию морального вреда – 3 000 рублей, а всего 566 437,50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU