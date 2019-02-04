2019-02-04T14:58:44+03:00
Общество

Передвижные комплексы «Безопасного города» за год зафиксировали 430 тыс. нарушений ПДД

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В прошлом году передвижные комплексы «Безопасного города» зафиксировали 430 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- За год с нарушителей скоростного режима, зафиксированных камерами, в областной бюджет взыскано 177,5 млн рублей штрафов. В 2017 году эта сумма составила 119 миллионов рублей. Всего взыскано более 75% от количества наложенных штрафов, - сообщили в правительстве области

Как пояснили в «Безопасном городе», установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых находятся переносные средства фиксации, не требуется. Так что отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении штрафа.

- Все постановления о наложении административного штрафа направляются заказным письмом, перед отправкой каждое постановление утверждает электронной подписью инспектор ГИБДД, - заявили в правительстве области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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