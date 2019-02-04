В Калининграде появится первый электрический автобус «Volgabus»

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-04T15:01:35+03:00

Его будут тестировать в течение месяца и потом решат, покупать или нет

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В этом году власти Калининграда проведет эксперимент – в тестовом режиме пустят работать первый электрически автобус «Volgabus». Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин.

- Электробус будет в Калининграде единственный. По итогам эксплуатации за месяц мы увидим, насколько он подходит для нашего города. На сегодня электробусы – это новый транспорт в России, он еще не прошел серьезную объездку. Если нас удовлетворит его качество и надежность, то будем рассматривать возможность приобретения, - сказал Кутин.

«Volgabus» выпускает отечественная компания, которая занимается производством дизельных и газомоторных автобусов различного класса, а также электробусов и автобусов специального назначения.

Олег Кутин уточнил, что новый электробус планируют запускать по разным маршрутам, в том числе длинным и максимально загруженным с точки зрения пассажиропотока.

- Водить этот электробус будет наш, калининградский водитель. Проходить специально обучение не надо. Предполагается сервис-группа для обслуживания, - говорит Олег Кутин. - В конце апреля – в мае электробус уже доставят в Калининград с завода-изготовителя.

При этом Кутин сказал, что «экологичный транспорт в приоритете». По его словам троллейбусов в городе более 40 и их сокращение не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU