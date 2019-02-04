ЧП на железной дороге: Под Калининградом на путях найдена девочка-подросток

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-04T15:23:17+03:00

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Под Калининградом, недалеко от станции Комсомольск Гвардейского района, на путях найдено тело девочки-подростка. Как сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь КЖД Александр Першин, обнаружил ее машинист поезда.

- Как сообщил машинист поезда «Янтарь», при въезде на станцию Комсомольск в 13:38 он увидел лежащего в междупутье человека, - пояснил Першин. – Он тут же сообщил об этом дежурным, на место вызвали сотрудников правоохранительных органов и «скорую помощь». Но машинисты предыдущих поездов ни о каких происшествиях не докладывали.

Першин также сообщил, что на момент прибытия экстренных служб девочка была жива.

ИСТОЧНИК KP.RU