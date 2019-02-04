В мэрии рассказали, почему по Калининграду не ходит трамвай «Pesa»
Уже долгое время польский трамвай «Pesa» находится на ремонте. И, судя по всему, на улицах Калининграда его увидят не скоро. Трамвай до сих пор не готов к поездкам. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин.
- Вопрос с его ремонтом, к сожалению, затянулся. Есть необходимые детали, которые нужно приобрести – сделать это сложно, нужно обращаться на завод-изготовитель. Модель этого трамвая уже с производства снята. Мы в процессе переговоров, - сказал Кутин. - Трамвай чинят. Пока он не выйдет на линию.
Руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил, что трамвай в Калининграде сохранится.
- Наша задача на сегодня – сохранить и привести в порядок существующую линию, чтобы она была комфортной, надежной и безопасной. Вопрос развития трамвайной сети – это второй этап. Нам нужно свое внимание заострить на первом, - сказал он.
Напомним, желтый вагон «Pesa» возил пассажиров по Калининграду с января 2013 года.
Вагон приехал из Польши, из города Быдгош. Изначально ходил по маршруту № 5 от Мясокомбината на Аллее смелых до улицы Бассейной.
ИСТОЧНИК KP.RU