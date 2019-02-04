2019-02-04T15:42:19+03:00
Общество

В мэрии рассказали, почему по Калининграду не ходит трамвай «Pesa»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: из архива «КП»
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Уже долгое время польский трамвай «Pesa» находится на ремонте. И, судя по всему, на улицах Калининграда его увидят не скоро. Трамвай до сих пор не готов к поездкам. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин.

- Вопрос с его ремонтом, к сожалению, затянулся. Есть необходимые детали, которые нужно приобрести – сделать это сложно, нужно обращаться на завод-изготовитель. Модель этого трамвая уже с производства снята. Мы в процессе переговоров, - сказал Кутин. - Трамвай чинят. Пока он не выйдет на линию.

Руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил, что трамвай в Калининграде сохранится.

- Наша задача на сегодня – сохранить и привести в порядок существующую линию, чтобы она была комфортной, надежной и безопасной. Вопрос развития трамвайной сети – это второй этап. Нам нужно свое внимание заострить на первом, - сказал он.

Напомним, желтый вагон «Pesa» возил пассажиров по Калининграду с января 2013 года.

Вагон приехал из Польши, из города Быдгош. Изначально ходил по маршруту № 5 от Мясокомбината на Аллее смелых до улицы Бассейной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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