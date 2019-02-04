В 2018 году 13,5 тысяч домов и квартир в Калининградской области отключили от электричества за долги

СЕГОДНЯ 15:58 2019-02-04T15:59:27+03:00

На сегодняшний день без энергоресурса остаются более 8 тысяч должников

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В 2018 году подача электроэнергии была прекращена более чем в 13 500 домах и квартирах за долги. Как сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта», в общей сложности владельцы жилья задолжали за свет 66,8 млн рублей.

- Отключение – это крайняя мера воздействия на должников, на которую энергетики вынуждены идти, поскольку средства, получаемые от потребителей, являются основным источником их финансирования для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения. На сегодняшний день без энергоресурса остаются более 8 тысяч должников, - заявили в пресс-службе электросбытовой компании.

За год просроченная задолженность жителей региона хоть и снизилась на 31%, но все равно составляет 305,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU