В Калининграде половина родителей будущих первоклассников не доверяют системе «Госуслуги»

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-04T16:06:29+03:00

Мэрия Калининграда подсчитала количество заявлений, поданных в школы города за первые шесть дней кампании записи в первоклассники

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По состоянию на 1 февраля 2019 года в 48 общеобразовательных учреждений поступило 3368 заявлений от родителей будущих первоклассников, в том числе 1739 - через портал государственных услуг (документы начали принимать с 26 января). Об этом сообщают в комитете по образованию мэрии Калининграда.

Несложно подсчитать, что лишь половина заявлений подана через портал «Госуслуги». Вторая половина из этого числа предпочла более надежный способ - родители лично явились в школы и подали заявления.

Ранее региональное министерство образования, комментируя первый день приема документов от родителей будущих первоклассников, признало, что сбой в работе системы «Госуслуг» был, именно по этой причине родителям пришлось по 8-9 часов повторять попытки зарегистрировать намерение отправить детей учиться.

- Приказы о зачислении детей будут изданы в течение 7 рабочих дней со дня приема необходимого пакета документов, - напоминают в мэрии. - Ознакомиться с приказами о зачислении родители смогут на информационных стендах общеобразовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU