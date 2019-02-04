2019-02-04T16:13:48+03:00
Общество

В Калининградской области задерживается монтаж 51 лифта в многоэтажках

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области из-за организационных просчетов субподрядчиков задерживается монтаж 51 лифта. Такие данные были озвучены на совещании по проекту замены лифтового оборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В прошлом оду Фонд капремонта заключил договор с ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» на замену 108 комплектов лифтового оборудования. Сейчас в эксплуатацию уже ввели 57 лифтов.

- Ситуация, сложившаяся сейчас в регионе, – это организационные просчеты компании, которая выиграла конкурс по установке оборудования. Сегодня мы обсудили меры, которые позволят в кратчайшие сроки установить лифты. Будем держать вопрос на контроле. С учетом хорошей практики завода, у них достаточно возможностей, чтобы эту проблему решить в сроки и качественно, – сказал ген директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

Сейчас в области создан оперативный штаб с представителями Фонда ЖКХ, регионального фонда капремонта.

- На объектах будут установлены камеры видеонаблюдения для непрерывного контроля монтажа и пуско-наладочных работ. Также подрядчики должны увеличить количество специалистов. Поставлена задача установить новое оборудование до конца марта, - заявили в региональном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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