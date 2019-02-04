В Советске хотят раскрасить три многоэтажки в цвета российского флага

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-04T16:29:23+03:00

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В Советске планируют украшать фасады многоэтажных домов в цвета российсокго флага. Об этом сообщается на странице муниципалитета в «Вконтакте».

- В четверг в Советск приезжает группа художников из Санкт-Петербурга создающих патриотические проекты на территории страны. Есть идея, покрасить три многоэтажных дома на ул. Победы, 44,46 и 48, расположенных напротив погранперехода, в яркие цвета российского флага, - сообщается на странице Советска.

В администрации добавили, что раскрашивать фасады будут за счет «внебюджетных источников».

ИСТОЧНИК KP.RU