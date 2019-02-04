В Черняховске пьяный водитель-пенсионер перевозил ребенка

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-04T17:25:30+03:00

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В Черняховске сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, перевозившего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инспекторы ГИБДД остановили «Мерседес» на улице Тухачевского. По внешним признакам 60-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В салоне автомобиля на заднем пассажирском сидении находился трехлетний ребенок, который перевозился без детского удерживающего устройства. Водитель пояснил, что действительно выпил,, после чего поехал за сыном в детский сад, - сообщили в полиции.

Ранее водитель уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение.

ИСТОЧНИК KP.RU