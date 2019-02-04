В Черняховске пьяный водитель-пенсионер перевозил ребенка
В Черняховске сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, перевозившего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инспекторы ГИБДД остановили «Мерседес» на улице Тухачевского. По внешним признакам 60-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
- В салоне автомобиля на заднем пассажирском сидении находился трехлетний ребенок, который перевозился без детского удерживающего устройства. Водитель пояснил, что действительно выпил,, после чего поехал за сыном в детский сад, - сообщили в полиции.
Ранее водитель уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение.
ИСТОЧНИК KP.RU