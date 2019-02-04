2019-02-04T18:24:43+03:00
Политика

Мэров Советска и Светлого исключили из политсовета «Единой России»

Их места заняли мэры Славска и Гвардейска
Иван МАРКОВ
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Мэра Советска Николая Воищева и мэра Светлого Александра Блинова исключили из политсовета калининградского отделения «Единой России». Об этом сообщает сайт партии.

Кроме того, из политсовета вышли специалист отдела по культуре администрации Славска Ирина Алсуфьева и директор МУП «Муниципальный центр услуг» администрации Нестерова Василий Коваль. В новый состав совета вошли глава администрации Гвардейска Максим Коломиец, глава администрации Славска Эдуард Кондратов, бизнесмен Юрий Корольчук и председатель совета депутатов Советска Наталья Сорока.

Также во время конференции был сформирован новый президиум в количестве 15 человек и распущен старый. Из старого состава вышли упомянутые выше Николай Воищев, Александр Блинов, Василий Коваль, а также мэр Гурьевска Сергей Подольский. В состав нового совета вошли: калининградский мэр Алексей Силанов, Максим Коломиец и Эдуард Кондратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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