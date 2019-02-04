За три дна калининградцы привезли в приют для диких животных 500 кг кормов

СЕГОДНЯ 18:25 2019-02-04T18:25:22+03:00

В «Клюквенном» настоящий праздник, теперь есть чем кормить птиц

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За три дня – пятницу, субботу и воскресенье – в приют-передержку «Клюквенное» неравнодушные горожане привезли около 500 кг различных кормов. Об этом сообщается в соцсетях на странице организации по спасению и помощи диким животным.

«Машины подъезжали одна за другой весь световой день. Люди привозили от себя. Привозили корма, купленные на деньги, собранные в коллективах. В 50-килограмовых мешках, в 30-килограммовых, в пакетах. Комбикорма, зерно, ячку, геркулес, пшеничку, перловку, витаминные добавки. Не забыли и моих собак, им тоже достались мешок корма и целый пакет костей», - написала в группе хозяйка приюта.

На сегодняшний день, по словам руководства организации, в приюте пока достаточно кормов.

Ранее сообщалось, что в калининградском приюте, где спасают лебедей, заканчивается корм. Волонтеры обращались за помощью к неравнодушным. И те откликнулись.

ИСТОЧНИК KP.RU