Музею Мирового океана подарили раритетный мотоцикл

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-05T10:24:28+03:00

Он будет стоять на судне «Витязь», а по праздникам выезжать на музейную территорию

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Калининградскому Музею Мирового океана подарили мотоцикл 60-х годов, который был восстановлен умельцами. Об этом рассказала Светлана Сивкова, директор музея.

- У нас была давняя мечта – вернуть на «Витязь» мотоцикл и американский джип «Виллис», которые находились на судне после войны. Нужные вещи для корабля, их использовали в экспедициях для передвижения по суше. «Витязь» работал в юго-восточной Азии. Когда «Витязь» пришел сюда в 1979 году, шел процесс разграбления 11 лет. Никто не верил, что он станет музеем, уносили потихоньку все. Судно стояло в Светлом, я как-то пришла, а джип исчез, - рассказывает директор музея Светлана Сивкова. – Джип или старый ГАЗик мы сейчас ищем, мотоцикл у нас теперь есть. Это рабочий мотоцикл 60-х годов, который был восстановлен – мы вернули его кораблю.

Стоять мотоцикл будет на борту «Витязя», а по праздникам выезжать.

ИСТОЧНИК KP.RU