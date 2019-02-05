Музею Мирового океана подарили раритетный мотоцикл
Калининградскому Музею Мирового океана подарили мотоцикл 60-х годов, который был восстановлен умельцами. Об этом рассказала Светлана Сивкова, директор музея.
- У нас была давняя мечта – вернуть на «Витязь» мотоцикл и американский джип «Виллис», которые находились на судне после войны. Нужные вещи для корабля, их использовали в экспедициях для передвижения по суше. «Витязь» работал в юго-восточной Азии. Когда «Витязь» пришел сюда в 1979 году, шел процесс разграбления 11 лет. Никто не верил, что он станет музеем, уносили потихоньку все. Судно стояло в Светлом, я как-то пришла, а джип исчез, - рассказывает директор музея Светлана Сивкова. – Джип или старый ГАЗик мы сейчас ищем, мотоцикл у нас теперь есть. Это рабочий мотоцикл 60-х годов, который был восстановлен – мы вернули его кораблю.
Стоять мотоцикл будет на борту «Витязя», а по праздникам выезжать.
ИСТОЧНИК KP.RU