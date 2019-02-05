2019-02-05T10:24:28+03:00
Общество

Музею Мирового океана подарили раритетный мотоцикл

Он будет стоять на судне «Витязь», а по праздникам выезжать на музейную территорию
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Калининградскому Музею Мирового океана подарили мотоцикл 60-х годов, который был восстановлен умельцами. Об этом рассказала Светлана Сивкова, директор музея.

- У нас была давняя мечта – вернуть на «Витязь» мотоцикл и американский джип «Виллис», которые находились на судне после войны. Нужные вещи для корабля, их использовали в экспедициях для передвижения по суше. «Витязь» работал в юго-восточной Азии. Когда «Витязь» пришел сюда в 1979 году, шел процесс разграбления 11 лет. Никто не верил, что он станет музеем, уносили потихоньку все. Судно стояло в Светлом, я как-то пришла, а джип исчез, - рассказывает директор музея Светлана Сивкова. – Джип или старый ГАЗик мы сейчас ищем, мотоцикл у нас теперь есть. Это рабочий мотоцикл 60-х годов, который был восстановлен – мы вернули его кораблю.

Стоять мотоцикл будет на борту «Витязя», а по праздникам выезжать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти дополнительно выделили 89 млн рублей на лекарства для калининградских льготников
В Калининградской области отремонтируют семь Домов культуры
Алиханов поручил не вырубать придорожные аллеи в Калининградской области
Алексей Силанов объяснил, почему в мэрии Калининграда сокращена должность Светланы Мухомор
Под Калининградом бухгалтер одной из фирм обворовала государство на 150 тысяч рублей
Калининградскому нефтянику грозят пять лет «зоны»
В центре Калининграда в магазине продавали алкоголь без лицензии
Проект "Страна других. Дети" стал лауреатом престижной премии "Серебряный Лучник"
На улице Баранова в Калининграде начались первые просадки грунта
Парусник «Седов» перекрасят в белый цвет
В Калининграде 80-летнему водителю грозит 15 суток ареста за уезд с места ДТП
Мэру Калининграда пожаловались на снегоуборочную технику, разрушающую тротуары
В «Храброво» у авиапассажиров из Узбекистана изъяли орехи и специи