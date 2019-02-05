2019-02-05T10:33:48+03:00
Общество

Бывший вице-премьер Федяшов перешел на работу в администрацию Калининграда

Виктор Сергеев
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Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Калининграда назначен Юрий Федяшов. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

- В этой должности ему предстоит координировать, анализировать и контролировать работу заместителей главы администрации и подведомственных им комитетов, председателей комитетов, руководителя аппарата - управляющего делами и подведомственных ему структурных подразделений, главного архитектора, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Юрий Федяшов родился в 1961 году в Пензенской области. Окончил Пензенский инженерно-строительный институт, в 2005-ом аспирантуру по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» при Калининградском государственном университете.

Работал заместителем председателя правительства Калининградской области; председателем совета Калининградской Торгово-Промышленной Палаты; возглавлял Калининградское региональное отделение «Деловой России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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