В Калининграде от воды отключили дома на четырех улицах

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-05T10:42:36+03:00

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В Калининграде до 17 часов не будет холодной воды на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Из-за работ на водоводе от воды отключат дома на ул. Горького 124-126а,130-132, 134-138,140-146, ул. Зеленая 78-80, ул. Верещагина 1-3,6, ул. Балтийская 1-3.

От горячей воды до 16 часов отключены дома ул. Гражданская 1, ул. Фрунзе 37,43.

До 13 часов не будет света на ул. Грига 3-9,11-13, ул. Черепичная 4, пер. Черепичный 11, Московский пр-т 100-110,116,118-120,122-128, ул. Лесопильная 57-63,65-71, ул. Чаадаева 19-33,35-39,41, ул. Нансена 35-49

До 18 часов электричество отключено на ул. Грига 3-9,11-15, ул. Черепичная 19-19а,21, ул. Лесопильная 58-68,73-79, Московский пр-т 100-110,116,120.

ИСТОЧНИК KP.RU