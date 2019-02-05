В поселке Домново построят единую котельную для школы и детсада
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В поселке Домново Правдинского района будет построена единая котельная для школы и детсада. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.
За последние пять лет в поселке отремонтировали школу и детсад, однако до сих пор не решен вопрос с выносом котельных из зданий. Поэтому решили создать единую котельную.
Для этого в бюджете будут предусмотрены средства в размере 15 миллионов рублей. Новый распределитель тепла объединит школу, детский сад и одно из учреждений здравоохранения в поселке Домново, сообщает пресс-служба правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU