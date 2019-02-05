В Калининграде на трех улицах установят знаки «Остановка запрещена»
.Фото: мэрия Калининграда
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Во вторник, 5 февраля, на трех улицах в Калининграде установят знаки «Остановка запрещена». Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.
Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены на ул. Емельянова, 272-282, ул. Театральной, 36, а также на Московском проспекте, 12.
Власти просят водителей быть внимательнее и обращать внимание на новые знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU