2019-02-05T11:02:23+03:00
Экономика

В Калининградской области после вспышки АЧС практически полностью восстановлено поголовье свиней

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Правдинском районе в конце 2018 года ввели в строй свиноводческий комплекс ООО «Правдинское Свино Производство-2», который может производить до 220 тысяч товарных свиней в год. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с вводом в строй этого предприятия практически полностью восстановлено поголовье свиней, которое насчитывалось в регионе до выявления африканской чумы свиней.

- Этот комплекс по объему производства полностью замещает те объемы, которые выпали в связи с массовым падежом животных на первом комплексе – АО «Правдинское Свино Производство». Первую площадку инвесторы в планируют тестовом режиме запустить в марте, и, надеемся, в конце мая-в июне она заработает на полную мощность, и мы получим удвоение производства свинины по агрохолдингу, – отметил губернатор Антон Алиханов.

ООО «Правдинское Свино Производство-2» обеспечит ежегодное производство более 22 тысяч тонн мяса в живом весе. Это позволит увеличить производство свинины в регионе на 64 процента к уровню 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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