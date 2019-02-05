На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадал водитель БМВ

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-05T11:05:56+03:00

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В понедельник в Калининграде произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на Советском проспекте. 22-летний водитель БМВ не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Мерседес».

В результате столкновения пострадал виновник аварии, мужчина получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU