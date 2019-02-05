На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадал водитель БМВ
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В понедельник в Калининграде произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на Советском проспекте. 22-летний водитель БМВ не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Мерседес».
В результате столкновения пострадал виновник аварии, мужчина получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU