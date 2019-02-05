Центр современного искусства представит в Калининграде выставку работ художников из семи стран

СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-05T11:08:04+03:00

Экспозиция откроется в зале на Московском, 39

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Государственный Центр Современного Искусства представит в Калининграде выставку, которая объединит работы художников из России, Бельгии, Греции, Македонии, Франции, США, Таджикистана. В экспозиции живопись, графика, скульптура, инсталляции, саунд- и видео-арт, и все это – трактовки природы вселенной и времени.

Как рассказали организаторы, ключевая идея выставочного проекта «#ПРОСТОКОСМОС» основана на предполагаемом существовании трансцендентного сознания, желающего вступить в контакт с человеком.

Помимо авторов, работающих в пространстве современного искусства, на выставке покажут работы художников-аутсайдеров.

Открытие 7 февраля в 19:00 в выставочном зале на Московском проспекте, 39. Состоится экскурсия с участием кураторов.

Вход на открытие бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU