СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-05T11:31:19+03:00

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В Калининграде осудили водителя грузовика, который насмерть сбил человека на обочине. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Смертельное ДТП произошло 1 февраля 2017 года в поселке Большое Исаково. Водитель УАЗа остановился, чтобы закрыть заднюю дверь. Мужчина вышел из автомобиля и в этот момент в машину врезался грузовик с полуприцепом.

В результате наезда, водитель УАЗа погиб на месте происшествия.

В момент ДТП водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя на суде он заявил, что акт медосвидетельствования подделан.

Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил прав на два с половиной года. Кроме того, с него взыскали 1 млн рублей в пользу семьи погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU