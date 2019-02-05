В Калининграде осудили водителя грузовика, который насмерть сбил человека на обочине
В Калининграде осудили водителя грузовика, который насмерть сбил человека на обочине. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
Смертельное ДТП произошло 1 февраля 2017 года в поселке Большое Исаково. Водитель УАЗа остановился, чтобы закрыть заднюю дверь. Мужчина вышел из автомобиля и в этот момент в машину врезался грузовик с полуприцепом.
В результате наезда, водитель УАЗа погиб на месте происшествия.
В момент ДТП водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя на суде он заявил, что акт медосвидетельствования подделан.
Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил прав на два с половиной года. Кроме того, с него взыскали 1 млн рублей в пользу семьи погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU