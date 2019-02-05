2019-02-05T12:30:50+03:00
Общество

Замглавы Калининграда: Жильем, введенным в эксплуатацию в прошлом году, мы можем обеспечить Монако и Лихтенштейн

Правда, по словам Артура Крупина, темпы выдачи разрешений на строительство начали снижаться
Иван МАРКОВ
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Артур КрупинАртур КрупинФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник на оперативном совещании в мэрии Калининграда председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин заявил, что строительные компании Калининграда ввели в эксплуатацию столько жилья, что им можно было бы обеспечить пару небольших стран.

- Есть у нас такой интересный показатель, который утвержден решением городского совета депутатов, - заявил Крупин. - Это минимальная площадь жилого помещения, которая равна 12 квадратным метрам. Так вот, если рассматривать ввод в эксплуатацию жилых площадей в 2018 году, то мы могли бы обеспечить квадратными метрами две небольшие страны. Допустим, Лихтенштейн или Монако.

При этом Крупин отметил, что за последние годы стал очевиден спад выдачи разрешений на строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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