2019-02-05T12:34:45+03:00
Общество

Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жителю Гурьевска грозит тюремный срок за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

25-летний мужчина фиктивно поставил на учет в своей квартире пять иностранных граждан. Полицейские провели проверку и выяснили, что гости региона по месту регистрации никогда не проживали.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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