В Калининграде в пяти школах из-за ОРВИ и гриппа приостановлены занятия

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-05T12:43:05+03:00

Также приостановлены занятия в 97 классах 22 школ города в связи с болезнью более 20 процентов обучающихся

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В Калининграде на карантин из-за ОРВИ и гриппа приостановлены занятия в пяти школах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Учебный процесс остановлен в школах №№ 44, 14, 17, 19, 50. Также приостановлены занятия в 97 классах 22 школ города в связи с болезнью более 20 процентов обучающихся. Остальные школы города функционируют в штатном режиме, заявили в мэрии Калининграда.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Калининградской области продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, в структуре циркулирования вирусов нарастает доля вирусов гриппа типа А субтипов А(Н1N1) /09 и А(H3N2).

ИСТОЧНИК KP.RU