Мэр Калининграда пообещал добавить мусорных контейнеров во дворы

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-05T13:07:15+03:00

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Во вторник 5 февраля мэру Калининграда Алексею Силанову журналисты в очередной раз передали жалобы горожан на недостаточное количество мусорных контейнеров. На это глава ответил, что ответственными за это являются перевозчики, уверявшие городские власти, что у них в этом вопросе все в порядке.

- К сожалению, так получилось, что в последние годы в городе практически 99,9% контейнеров принадлежали перевозчикам, которые осуществляли вывоз ТКО, - пояснил Сиоанов. - Когда они ушли с этого рынка, пришли три основных перевозчика. И хотя мы несколько раз в декабре встречались и обсуждали в том числе эту проблему, они все единогласно утверждали, что все площадки в полном объеме будут укомплектованы контейнерами.

Силанов добавил, что специалисты мэрии сегодня проводят анализ оснащенности контейнерами всех площадок города, после чего будет проводиться их доукомплектование.

- Но главное здесь – соблюдение перевозчиками графика вывоза отходов, - добавил Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU