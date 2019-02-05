2019-02-05T14:41:06+03:00
Общество

«Выигравшая приз» калининградка лишилась 17 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На днях 54-летняя жительница Калининграда узнала, что стала обладателем дорогостоящего приза. Приятную новость ей сообщили по телефону. Звонивший также рассказа, что необходимо сделать, чтобы получить приз: достаточно было перевести 17 тысяч на указанный банковский счет, чтобы подтвердить свою личность.

Калининградка деньги перевела, но приз так и не получила, да и звонивший ей мужчина перестал выходить на связь, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции провели проверку и установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 34-летний калининградец.

На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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