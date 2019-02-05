«Выигравшая приз» калининградка лишилась 17 тысяч рублей
На днях 54-летняя жительница Калининграда узнала, что стала обладателем дорогостоящего приза. Приятную новость ей сообщили по телефону. Звонивший также рассказа, что необходимо сделать, чтобы получить приз: достаточно было перевести 17 тысяч на указанный банковский счет, чтобы подтвердить свою личность.
Калининградка деньги перевела, но приз так и не получила, да и звонивший ей мужчина перестал выходить на связь, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.
Сотрудники полиции провели проверку и установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 34-летний калининградец.
На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU