«РусЛайн» открыл авиарейсы из Калининграда в Белгород, Липецк и Воронеж

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-05T13:21:38+03:00

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Авиакомпания «РусЛайн» начала выполнять рейсы из Калининграда в Белгород, Липецк и Воронеж. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Первый рейс из Белгорода в Калининград прибыл 2 февраля, самолет совершил посадку в аэропорту «Храброво» в 02:07. В этот же день были выполнены рейсы по маршруту Липецк-Калининград-Липецк. На 5 февраля запланирован первый рейс из Калининграда в Воронеж.

Авиакомпания «РусЛайн» планирует выполнять рейсы в Липецк, Воронеж и Белгород с частотой два раза в неделю. Программа полетов запланирована в рамках действия зимнего расписания до 30 марта 2019 года.

По маршруту Липецк-Калининград-Липецк рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Из Белгорода в Калининград и в обратном направлении рейсы запланированы по средам и субботам. Из Калининграда в Воронеж рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам. Все рейсы выполняются на воздушных судах Bombardier CRJ200 в компоновке 50 пассажирских кресел.

ИСТОЧНИК KP.RU