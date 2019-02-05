Мэр Калининграда пообещал увеличить зарплату дворникам
В январе этого года мэр Калининграда Алексей Силанов сообщил, что городу не хватает 150 дворников. Во вторник 5 февраля директор МУП «Чистота» Юрий Егоров заявил, что вакантны уже 200 мест. По этому поводу Силанов заявил, что администрация начинает переговоры по поводу увеличения зарплаты сотрудников.
- Сейчас Юрий Васильевич озвучил эту проблему в части заработной платы, - заявил Силанов. - Пока вопрос увеличения первого разряда по оплате труда обсуждается на уровне двух комитетов. Они сейчас выработают общее решение и в пятницу, либо в понедельник будут докладывать о своем предложении, каким образом будет решена эта проблема в части повышения зарплаты персонала, связанного с уборкой города. Мы будем выходить на корректировку бюджета и увеличивать финансирования МУП «Чистота».
Стоит отметить, что, по словам Юрия Егорова, зарплата дворников в Калининграде сегодня всего 12000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU