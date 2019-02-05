Мэр Калининграда пообещал увеличить зарплату дворникам

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-05T13:30:52+03:00

Сейчас в городе вакантно уже 200 мест из-за того, что никто не хочет работать за 12 тысяч рублей

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В январе этого года мэр Калининграда Алексей Силанов сообщил, что городу не хватает 150 дворников. Во вторник 5 февраля директор МУП «Чистота» Юрий Егоров заявил, что вакантны уже 200 мест. По этому поводу Силанов заявил, что администрация начинает переговоры по поводу увеличения зарплаты сотрудников.

- Сейчас Юрий Васильевич озвучил эту проблему в части заработной платы, - заявил Силанов. - Пока вопрос увеличения первого разряда по оплате труда обсуждается на уровне двух комитетов. Они сейчас выработают общее решение и в пятницу, либо в понедельник будут докладывать о своем предложении, каким образом будет решена эта проблема в части повышения зарплаты персонала, связанного с уборкой города. Мы будем выходить на корректировку бюджета и увеличивать финансирования МУП «Чистота».

Стоит отметить, что, по словам Юрия Егорова, зарплата дворников в Калининграде сегодня всего 12000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU