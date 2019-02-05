В 2018 году калининградские волонтеры собрали 20 тонн мусора и посадили 1500 деревьев

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-05T13:43:52+03:00

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В 2018 году, объявленном Годом добровольца, в Калининградской области прошло более 700 различных мероприятий с участием добровольцев. Об этом на заседании регионального правительства рассказала руководитель агентства по делам молодежи Татьяна Васильева.

Участие в этих мероприятиях приняли почти 20 тысяч жителей региона самого разного возраста.

- По подсчетам агентства, было собрано 20 тонн мусора, 14 тонн макулатуры, посажено полторы тысячи деревьев, собрано почти 10 тысяч литров крови, благоустроено более 140 воинских захоронений, - рассказала Васильева, добавив, что волонтерский корпуссыграл важную роль в проведении матчей ЧМ-2018 в области.

ИСТОЧНИК KP.RU