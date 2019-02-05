2019-02-05T13:43:52+03:00
Общество

В 2018 году калининградские волонтеры собрали 20 тонн мусора и посадили 1500 деревьев

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В 2018 году, объявленном Годом добровольца, в Калининградской области прошло более 700 различных мероприятий с участием добровольцев. Об этом на заседании регионального правительства рассказала руководитель агентства по делам молодежи Татьяна Васильева.

Участие в этих мероприятиях приняли почти 20 тысяч жителей региона самого разного возраста.

- По подсчетам агентства, было собрано 20 тонн мусора, 14 тонн макулатуры, посажено полторы тысячи деревьев, собрано почти 10 тысяч литров крови, благоустроено более 140 воинских захоронений, - рассказала Васильева, добавив, что волонтерский корпуссыграл важную роль в проведении матчей ЧМ-2018 в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти дополнительно выделили 89 млн рублей на лекарства для калининградских льготников
В Калининградской области отремонтируют семь Домов культуры
Алиханов поручил не вырубать придорожные аллеи в Калининградской области
Алексей Силанов объяснил, почему в мэрии Калининграда сокращена должность Светланы Мухомор
Под Калининградом бухгалтер одной из фирм обворовала государство на 150 тысяч рублей
Калининградскому нефтянику грозят пять лет «зоны»
В центре Калининграда в магазине продавали алкоголь без лицензии
Проект "Страна других. Дети" стал лауреатом престижной премии "Серебряный Лучник"
На улице Баранова в Калининграде начались первые просадки грунта
Парусник «Седов» перекрасят в белый цвет
В Калининграде 80-летнему водителю грозит 15 суток ареста за уезд с места ДТП
Мэру Калининграда пожаловались на снегоуборочную технику, разрушающую тротуары
В «Храброво» у авиапассажиров из Узбекистана изъяли орехи и специи