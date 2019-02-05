Калининградца надолго отправили в колонию за изнасилование 13-летней падчерицы

СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-05T13:50:46+03:00

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Жителя Черняховска приговорили к 14 годам 7 месяцам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

С ноября 2016 по январь 2018 года 38-летний черняховец неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу.

Следствию удалось доказать семь эпизодов преступной деятельности черняховца. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU