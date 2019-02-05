2019-02-05T13:50:46+03:00
Происшествия

Калининградца надолго отправили в колонию за изнасилование 13-летней падчерицы

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Жителя Черняховска приговорили к 14 годам 7 месяцам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

С ноября 2016 по январь 2018 года 38-летний черняховец неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу.

Следствию удалось доказать семь эпизодов преступной деятельности черняховца. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти дополнительно выделили 89 млн рублей на лекарства для калининградских льготников
В Калининградской области отремонтируют семь Домов культуры
Алиханов поручил не вырубать придорожные аллеи в Калининградской области
Алексей Силанов объяснил, почему в мэрии Калининграда сокращена должность Светланы Мухомор
Под Калининградом бухгалтер одной из фирм обворовала государство на 150 тысяч рублей
Калининградскому нефтянику грозят пять лет «зоны»
В центре Калининграда в магазине продавали алкоголь без лицензии
Проект "Страна других. Дети" стал лауреатом престижной премии "Серебряный Лучник"
На улице Баранова в Калининграде начались первые просадки грунта
Парусник «Седов» перекрасят в белый цвет
В Калининграде 80-летнему водителю грозит 15 суток ареста за уезд с места ДТП
Мэру Калининграда пожаловались на снегоуборочную технику, разрушающую тротуары
В «Храброво» у авиапассажиров из Узбекистана изъяли орехи и специи