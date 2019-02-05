На ремонт областных дорог до 2024 года потратят 19 млрд рублей
В Калининградской области до 2024 года в нормативное состояние будут приведены 850 километров областных дорог. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 5 февраля, рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.
- На ближайшие пять лет на эти цели запланировано выделение около 19 миллиардов рублей. Запланировано привести в нормативное состояние 850 километров областных и 48 километров местных дорог, - сказала министр развития инфраструктуры.
Также, по словам Дятловой, перед властями стоит задача к 2024 году на 10 процентов снизить долю федеральных и региональных дорог, работающих в режиме перегрузки, а также в два раза уменьшить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и снизить смертность в результате аварий.
ИСТОЧНИК KP.RU