2019-02-05T14:36:51+03:00
Общество

В «Храброво» у авиапассажиров из Узбекистана изъяли орехи и специи

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
Изменить размер текста:

В калининградском аэропорту «Храброво» у пассажиров изъяли перевозимую в ручной клади подкарантинную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

За неделю в «Храброво» прибыло два рейса из Узбекистана. У пассажиров сотрудники ведомства изъяли 38 килограммов сухофруктов, орехов и специй. Вся продукция была в дальнейшем уничтожена.

В Россельхознадзоре напоминают, что Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан являются регионами распространения карантинных для России объектов, распространение которых может привести к серьезным потерям урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти дополнительно выделили 89 млн рублей на лекарства для калининградских льготников
В Калининградской области отремонтируют семь Домов культуры
Алиханов поручил не вырубать придорожные аллеи в Калининградской области
Алексей Силанов объяснил, почему в мэрии Калининграда сокращена должность Светланы Мухомор
Под Калининградом бухгалтер одной из фирм обворовала государство на 150 тысяч рублей
Калининградскому нефтянику грозят пять лет «зоны»
В центре Калининграда в магазине продавали алкоголь без лицензии
Проект "Страна других. Дети" стал лауреатом престижной премии "Серебряный Лучник"
На улице Баранова в Калининграде начались первые просадки грунта
Парусник «Седов» перекрасят в белый цвет
В Калининграде 80-летнему водителю грозит 15 суток ареста за уезд с места ДТП
Мэру Калининграда пожаловались на снегоуборочную технику, разрушающую тротуары