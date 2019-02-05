В «Храброво» у авиапассажиров из Узбекистана изъяли орехи и специи

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-05T14:36:51+03:00

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В калининградском аэропорту «Храброво» у пассажиров изъяли перевозимую в ручной клади подкарантинную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

За неделю в «Храброво» прибыло два рейса из Узбекистана. У пассажиров сотрудники ведомства изъяли 38 килограммов сухофруктов, орехов и специй. Вся продукция была в дальнейшем уничтожена.

В Россельхознадзоре напоминают, что Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан являются регионами распространения карантинных для России объектов, распространение которых может привести к серьезным потерям урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU