В «Храброво» у авиапассажиров из Узбекистана изъяли орехи и специи
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В калининградском аэропорту «Храброво» у пассажиров изъяли перевозимую в ручной клади подкарантинную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
За неделю в «Храброво» прибыло два рейса из Узбекистана. У пассажиров сотрудники ведомства изъяли 38 килограммов сухофруктов, орехов и специй. Вся продукция была в дальнейшем уничтожена.
В Россельхознадзоре напоминают, что Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан являются регионами распространения карантинных для России объектов, распространение которых может привести к серьезным потерям урожая.
ИСТОЧНИК KP.RU