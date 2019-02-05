2019-02-05T14:37:59+03:00
Общество

Мэру Калининграда пожаловались на снегоуборочную технику, разрушающую тротуары

По словам Алексея Силанова, тяжелая техника чистить пешеходные дорожки не должна
Иван МАРКОВ
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Тротуары в Калининграед не всегда убираются бобкэтами - часто их чистят тракторамиТротуары в Калининграед не всегда убираются бобкэтами - часто их чистят тракторамиФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник 5 февраля после оперативного совещания в мэрии Калининграда журналисты пожаловались главе города Алексею Силанову на то, что многие тротуары сейчас убирает крупногабаритная техника, оставляющая после себя продавленную тротуарную плитку и потрескавшийся асфальт. На это Силанов ответил, что МУП «Чистота» уже представила свои предложения по приобретению 28 единиц техники для уборки тротуаров.

- Речь идет о малогабаритной технике, которая, несомненно, не будет приводить в ненадлежащее состояние тротуары, тем более что у нас в этом году достаточно большая программа по ремонту тротуаров, - пояснил Силанов. - Мы предусмотрели в бюджете 54 миллиона рублей. По нашей просьбе губернатором дано поручение о выделении Калининграду еще 100 миллионов рублей на ремонт тротуаров. Тротуарами будем заниматься серьезно, поэтому использование на них крупногабаритной техники недопустимо.

Закупка техники начнется после внесения изменений в бюджет, намеченного на март этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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